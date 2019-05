Ue: Calenda (Pd), letterine le abbiamo ricevute anche noi, ripetono sempre le stesse cose

- La procedura di infrazione "ci sarà ed è poco rilevante. Le letterine" dell'Unione europea "le abbiamo ricevute pure noi, tanto quanto questo governo. Sono letterine tendenzialmente abbastanza stupide, ripetono sempre le stesse cose, alcune sono anche giuste. Il punto non sono le letterine, ma chi ti deve prestare i soldi, perché se non te li presta più ci facciamo male": lo ha detto Carlo Calenda, del Partito democratico, ospite di "Agorà", su Rai3. "La rappresentazione che Tria fa della situazione è un po' sconcia", ha aggiunto il neo europarlamentare dem, "perché abbiamo intanto un ministro dell'Economia che si dice soddisfatto con la crescita vicina allo zero, gli investimenti sotto zero, il lavoro che diminuisce". (Rin)