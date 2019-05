Pd: Calenda, non condivido scelta Zingaretti su vocazione maggioritaria, costruire coalizione più ampia

- Il segretario, Nicola Zingaretti, "ha chiarito che per lui il punto è che il Partito democratico mantenga la vocazione maggioritaria, quindi l'obiettivo del Pd è superare il 40 per cento alle elezioni Politiche. La scelta è sua, è l'amministratore delegato. Se condivido la scelta? Penso di no, ma mi ci rimetto, perché io vengo dalle aziende e quando lavoravo in Ferrari, se andavi dall'amministratore delegato a dire che la strategia secondo te era sbagliata, e lui diceva che era giusta, ti rimettevi a quella decisione": così Carlo Calenda, neo europarlamentare dem, nella sua intervista ad "Agorà", su Rai3. "Sto bene nel Pd e penso che il Pd, se sceglie la vocazione maggioritaria sceglie una bella sfida, molto complicata, ma bene così. Lavoreremo insieme", ha proseguito l'ex ministro dello Sviluppo economico, secondo cui "bisogna capire come costruire una coalizione più ampia. A mio avviso c'è un pezzo di elettorato molto significativo, che è un elettorato cattolico-democratico, liberal-democratico che il Pd lo vota con difficoltà, ed era un po' il progetto di Siamo Europei, quello di costruire questa grande coalizione. Questo deve essere l'obiettivo, dobbiamo farlo insieme. Ovviamente, non lo farò mai facendo una scissione", ha affermato Calenda, "perché sono nel Pd, ho preso i voti anche del Pd". (segue) (Rin)