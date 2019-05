Pd: Calenda, non condivido scelta Zingaretti su vocazione maggioritaria, costruire coalizione più ampia (2)

- Quanto al rapporto con +Europa, e alla domanda se doveva essere il partito in più, Calenda ha risposto "certo, ma era il lavoro che si doveva fare se fosse entrata nella coalizione di Siamo Europei, ma è la seconda volta che non prende il quorum. Non lo ha preso alle Politiche, si è suicidato alle Europee, perché un partito che si chiama +Europa, e non prende il quorum alle Europee, è un assurdo totale. Hanno scelto questa strada", ha concluso l'esponente dem, "oggi oggettivamente sono troppo fragili". (Rin)