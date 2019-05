Brasile: Ambasciata a Roma, oggi seminario "Cooperazione spaziale come strumento di progresso"

- Si tiene oggi alle 10 a Roma il seminario dal titolo "La Cooperazione Spaziale come strumento per il progresso economico, scientifico e culturale", evento organizzato dall’Ambasciata del Brasile a Roma con la collaborazione dell’Istituto italo-latino americano (Iila). Il seminario, che si conclude alle 18, si terrà nella sede dell'ambasciata brasiliana a Roma, in Piazza Navona 10. La giornata, organizzata in collaborazione con Leonardo, viene aperta dall'Ambasciatore del Brasile in Italia, Antonio de Aguiar Patriota, dal segretario generale Iila, Donato Di Santo e dal direttore generale per la Promozione del Sistema Paese, ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Vincenzo De Luca. (Com)