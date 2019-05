Pd: Calenda, non sopporto D'Alema parli solo del partito da cui se n'è andato

- L'obiettivo è "quello di riuscire a dare un'alternativa di governo. Peraltro me l'hanno chiesto 170mila volte. Paolo Gentiloni mi ha chiesto di fondare un altro partito? Ne abbiamo parlato cento volte, lui ha sempre riconosciuto il fatto che se si andava a elezioni bisognava costruire una coalizione, non un partito che non va in coalizione": lo ha detto il neo europarlamentare del Partito democratico, Carlo Calenda, ad "Agorà", su Rai3. "Quello che io non sopporto di D'Alema", ha aggiunto l'ex ministro dello Sviluppo economico, "è che è un signore che se ne va da un partito, fonda un altro partito e parla solo del partito da cui se n'è andato. O ci rimaneva dentro e faceva questo lavoro dentro", ha concluso Calenda, "oppure basta". (Rin)