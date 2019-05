Puglia: oggi a Bari la presentazione dei risultati di valutazione dei Sistemi sanitari regionali

- Oggi, ore 10, presso Villa Romanazzi a Bari, si terrà la presentazione nazionale dei risultati di valutazione dei sistemi sanitari regionali, noti come i "Bersagli", della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa. Apriranno il dibattito la rettrice della Scuola superiore Sant'Anna e responsabile del laboratorio management e sanità, Mes, dell'Istituto di management Sabina Nuti e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Dopo gli appuntamenti degli anni passati a Venezia, Milano e Bolzano quest'anno sarà il capoluogo pugliese a ospitare la presentazione nazionale dei risultati del Sistema di valutazione dei sistemi sanitari regionali, oggi condiviso da 10 regioni italiane: Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto, e dalle 2 province autonome di Trento e Bolzano. Il progetto, secondo i suoi promotori, ha permesso, negli anni, la condivisione e l'evoluzione di un sistema di valutazione delle performance dei sistemi sanitari regionali, che si compone oggi di quasi 400 indicatori, per monitorare la capacità di miglioramento nella gestione dei servizi sanitari. Per la Regione Puglia si tratta della quinta annualità di confronto con le altre Regioni, avendo aderito al network a fine 2015 con la valutazione della performance 2014 e facendone, nel frattempo, la metodologia prevalente per la misurazione e la valutazione degli obiettivi dei direttori generali delle aziende sanitarie pugliesi.(Ren)