Georgia-Azerbaigian: ministro Esteri, prossimo round su demarcazione confini a fine giugno

- Sarà necessaria una valutazione a livello di esperti prima di un secondo round di negoziati fra Georgia e Azerbaigian sulla demarcazione dei confini. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Georgia Davit Zalkaliani commentando i recenti sviluppi relativi al complesso del monastero di Davit Gareja. Il ministro ha detto che la riunione si terrà probabilmente a fine giugno a Tbilisi. Zalkaliani auspica che la commissione giungerà a "una decisione favorevole e accettabile per entrambe le parti". "Le parti hanno concordato di organizzare visite congiunte e riunioni concordate a livello di esperti prima del secondo round dei negoziati. Il secondo round negoziale si terrà probabilmente a fine giugno. La volontà espressa dall'Azerbaigian e dalla Georgia mi dà la ragione per pensare che sia possibile arrivare a una decisione accettabile per entrambe le parti", ha detto Zalkaliani. L’area di Keshikchidag, dove è presente il complesso del monastero di David Gareja, comprende molti siti storici, architettonici e religiosi sparsi per circa 25 chilometri alle pendici della catena montuosa che attraversa il confine di stato azerbaigiano-georgiano, dividendolo a metà. Una parte di Keshikchidag si trova nel distretto di Aghstafa in Azerbaigian, mentre l'altra parte si trova nel territorio di Sagarejo, nella regione di Kakheti in Georgia. (Res)