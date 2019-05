Arabia Saudita: re Salman al vertice del Ccg, le azioni dell'Iran minacciano la sicurezza regionale e globale

- Il re Salman dell'Arabia Saudita ha dichiarato ieri che lo sviluppo di missili nucleari e balistici da parte dell’Iran minacciano la sicurezza regionale e globale. Parlando al vertice di emergenza del Consiglio di cooperazione del Golfo che si è svolto alla Mecca, il monarca ha affermato che le azioni di Teheran “hanno minacciato il commercio marittimo internazionale e le forniture globali di petrolio in una violenta violazione dei trattati delle Nazioni Unite", in seguito agli attacchi di questo mese alle petroliere degli Emirati Arabi Uniti e alle centrali petrolifere del Regno."Lavoreremo insieme per affrontare tutte le sfide ... Il regime iraniano ha interferito negli affari di altri paesi, sviluppando i loro programmi nucleari e minacciando la navigazione internazionale", ha detto. Re Salman ha aggiunto che l'Iran sta minacciando la sicurezza nella regione da quattro decenni, affermando che non prendere posizione contro le sue attività ha portato alle sue trasgressioni. (Res)