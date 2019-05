Congo-Kinshasa: salma di Etienne Tshisekedi rientrata nel paese, domani la sepoltura

- L’aereo con a bordo la salma dell'ex primo ministro e leader dell’opposizione congolese Etienne Tshisekedi è atterrato a Kinshasa nella serata di ieri per essere sepolto. Lo riferisce l’emittente “Radio Okapi”, secondo cui la salma è stata accolta dal vicepresidente dell'Assemblea nazionale e presidente ad interim dell’Unione per la democrazia e il progresso aociale (Upds, fondato da Tshisekedi nel 1982), Jean-Marc Kabund. Il rimpatrio è avvenuto con alcune ore di ritardo rispetto a quanto previsto in precedenza a causa di “ragioni logistiche”. Nella giornata di oggi la salma di Tshisekedi, morto a Bruxelles il 1 febbraio 2017, sarà esposta allo Stadio dei martiri di Kinshasa, dove domani sarà celebrata una messa solenne in suo onore prima della sepoltura che avverrà nel cimitero di Nsele. Tshisekedi, padre dell’attuale presidente Felix Tshisekedi, è stato uno degli artefici dell’accordo raggiunto la notte di Capodanno 2017 tra la maggioranza legata all’ex presidente Joseph Kabila e le opposizioni per lo svolgimento di elezioni generali, poi rinviate più volte fino al 30 dicembre 2018. Nato nel 1932 a Kananga, nel centro della Repubblica democratica del Congo (Rdc), Tshisekedi ha attraversato oltre mezzo secolo della storia politica del paese. La sua passione politica si è accesa con l'indipendenza del Congo dal Belgio, nel 1960. Primo laureato in Diritto della storia congolese contemporanea, Tshisekedi ha accompagnato l'ascesa del maresciallo e dittatore Mobutu Sese Seko, prima di diventarne, tra gli anni ‘80 e ‘90, l'oppositore di punta. La sua immagine di eterno ribelle, nonostante i diversi incarichi governativi ricoperti nel passato, si è rafforzata con l'opposizione al successore di Mobutu, Laurent-Desiré Kabila, e poi al figlio Joseph.(Res)