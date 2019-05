Cina-Taiwan: ministero Difesa, Pechino non tollera interferenze straniere (3)

- Partecipanti della Cina continentale e di Taiwan si sono riuniti nei giorni scorsi a Pechino dove hanno proposto di lavorare insieme per il ringiovanimento della nazione cinese e promuovere l'integrazione nello Stretto. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che spiega che l'incontro è stato organizzato congiuntamente dal Centro di ricerca sulle relazioni fra lo Stretto e dal Club della nuova gioventù cinese di Taiwan. All'incontro hanno partecipato circa 110 persone provenienti da ambo i lati dello Stretto, tra cui Liu Jieyi, direttore dell'Ufficio degli affari di Taiwan del Consiglio di Stato e Presidente del nuovo partito di Taiwan, Yok Mu -ming. "Xinhua" spiega che i partecipanti hanno emesso una proposta congiunta denunciando "l'indipendenza di Taiwan" e impegnandosi a lavorare insieme per la pacifica riunificazione alla madrepatria, il ringiovanimento della nazione cinese, una più profonda integrazione attraverso lo Stretto, scambi più stretti tra i giovani e una maggiore promozione della cultura tradizionale cinese. L'agenzia di stampa ufficiale di Taiwan, "Central News Agency", ha sottolineato che Washington e Taipei non avevano mai organizzato un incontro analogo dopo la fine delle relazioni diplomatiche formali tra i due paesi, nel 1979. L'organizzazione dell'incontro rappresenta pertanto un segnale di vicinanza all'Isola senza precedenti da parte dell'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump. (segue) (Cip)