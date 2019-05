Cina-Taiwan: ministero Difesa, Pechino non tollera interferenze straniere (5)

- Le navi da guerra della Marina militare degli Stati Uniti hanno effettuato 92 passaggi attraverso lo Stretto di Taiwan in poco più d un decennio. Lo scrive il quotidiano "South China Morning Post", che ha effettuato una analisi esclusiva dell'entità delle operazioni navali statunitensi in quell'area turbolenta del globo. Il dato fa riferimento al periodo tra l'inizio del 2007 e aprile di quest'anno. Gli Stati Uniti non hanno relazioni formali con Taiwan, che la Cina ritiene una provincia secessionista, ma hanno sottoscritto trattati con Taipei che vincolano gli Usa a difendere l'isola in caso di aggressione; Washington è inoltre il principale fornitore di armamenti di Taiwan. (segue) (Cip)