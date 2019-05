Cina-Taiwan: ministero Difesa, Pechino non tollera interferenze straniere (6)

- Il presidente Trump ha inviato inequivocabili segnali di sostegno a Taipei, inclusa la telefonata senza precedenti del presidente dell'Isola, Tsai Ing-wen, dopo la sua elezione alla Casa Bianca, nel 2016. I dati presentati dal quotidiano di Hong Kong evidenziano però che il picco dell'attività navale statunitense nello Stretto di Taiwan è avvenuto durante gli anni dell'amministrazione di Barack Obama: nel 2016, in particolare, le navi da guerra Usa hanno incrociato nello Stretto il 12 diverse occasioni, proprio in concomitanza con l'elezione di Tsai. Durante gli anni dell'amministrazione Obama, però, tali passaggi sono avvenuti in sordina, senza annunci ufficiali, contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi due anni, sotto la presidenza Trump. (Cip)