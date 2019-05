Cina: ministero Esteri, imprese straniere restano ottimiste sugli investimenti nel paese

- L'indagine europea 2019 sulla fiducia delle imprese in Cina ha dimostrato ancora una volta che, nonostante le tariffe imposte dagli Stati Uniti sui prodotti cinesi, l'entusiasmo delle compagnie straniere per gli investimenti in Cina rimane immutato. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Lu Kang a commento del sondaggio pubblicato dalla Camera di Commercio dell'Unione europea in Cina. Secondo il sondaggio, il 62 per cento degli intervistati considera la Cina una delle prime tre destinazioni per gli investimenti attuali e futuri, mentre il 56 per cento degli intervistati prevede di aumentare i propri investimenti in Cina. (segue) (Cip)