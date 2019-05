Cina: ministero Esteri, imprese straniere restano ottimiste sugli investimenti nel paese (2)

- "Le imprese scelgono sempre i propri paesi di investimento e partner per la cooperazione in base ai propri interessi e ai principi di mercato", ha affermato Lu, aggiungendo che l'attitudine della Cina all'apertura rimarrà immutata. "Accogliamo sempre con favore le imprese straniere ad investire in Cina e avviare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, e ci impegniamo a fornire agli investitori stranieri un ambiente di investimento più equo, trasparente, stabile e prevedibile", ha affermato Lu. (segue) (Cip)