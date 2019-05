Cina: ministero Esteri, imprese straniere restano ottimiste sugli investimenti nel paese (3)

- L'indagine "Business Confidence 2019" sulle imprese europee in Cina ha coinvolto 1.266 enti e prodotto 585 interviste. La maggior parte degli intervistati considera il paese asiatico una delle prime tre destinazioni per gli investimenti. Le società europee interpellate si dichiarano fortemente contrarie alle tariffe, per il loro impatto negativo sulle aziende con catene di approvvigionamento internazionali. Nonostante le preoccupazioni per l'intensificazione delle tensioni, pochi rispondenti hanno riferito l'introduzione di cambiamenti significativi nella loro strategia per la Cina. Se il governo di Pechino concedesse alle imprese internazionali un maggiore accesso al mercato, il 65 per cento degli intervistati probabilmente aumenterebbe gli investimenti, con la metà di loro disposta a investire un ulteriore cinque-dieci per cento del fatturato annuale. (segue) (Cip)