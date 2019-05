Cina: ministero Esteri, imprese straniere restano ottimiste sugli investimenti nel paese (4)

- Il presidente della Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, Mats Harborn, ha detto che il paese asiatico rimane un mercato cruciale per le aziende europee. "Le società europee prevedono che la Cina acceleri le riforme per creare un mercato più aperto ed equo", ha spiegato Harborn. "L'impegno delle imprese europee nel mercato cinese nonostante le sfide legate alle tensioni commerciali ha dimostrato l'importanza della Cina nelle strategie di molte aziende", ha aggiunto Denis Depoux, responsabile Asia di Roland Berger. "Non si tratta più solo di essere vicini ai clienti, ma anche dell'accesso e dell'esposizione alle innumerevoli innovazioni provenienti dagli imprenditori cinesi", ha spiegato Depoux. (Cip)