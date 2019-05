Cina: indice Pmi in leggero calo a maggio

- L'indice composito dei direttori agli acquisti della Cina (Pmi) si è attestato a 53,3 punti a maggio, in leggero calo di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente, poiché le attività aziendali del paese sono rimaste sostanzialmente stabili, secondo quanto riferito oggi dall'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Una lettura superiore a 50 indica espansione, mentre una lettura in basso riflette una contrazione. Il Pmi per il settore manifatturiero si è fermato a 49,4, in calo di 0,7 punti percentuali rispetto al mese precedente. Tuttavia, il Pmi del settore non manifatturiero è rimasto invariato rispetto al mese precedente a 54,3 punti, mostrando il suo continuo slancio di crescita costante. Le cifre specifiche del settore per l'industria non manifatturiera hanno mostrato uno slancio relativamente rapido nel settore dei servizi, con gli indici per il trasporto ferroviario e aereo, alloggio, telefonia, broadcast, tecnologie informatiche di software internet tutti sopra i 60. La cifra per i servizi di costruzione è sceso di 1,5 punti percentuali a 58,6, ancora in una gamma di rapida espansione. Per quanto riguarda l'industria manifatturiera, il Pmi delle grandi imprese ha registrato 50,3 punti in maggio, in calo di 0,5 punti percentuali. Le piccole e medie imprese manifatturiere hanno registrato un calo di 0,3 e 2 punti percentuali rispettivamente a 48,8 e 47,8 per cento.(Cip)