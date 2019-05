Imprese: Cina, aprono oggi le vendite del Model 3 di Tesla

- L’auto elettrica Model 3 della casa automobilistica Tesla sarà disponibile in Cina per gli ordini a partire da oggi, e la casa automobilistica statunitense ha confermato il prezzo iniziale di 328.000 yuan (47.500 dollari) e consegne in sei-dieci mesi per le persone che ordinano in questi giorni. Wu Shuocheng, un analista indipendente di automobili, ha detto che considerando la rapida velocità della costruzione di impianti Tesla a Shanghai e l'elaborato marketing sui social media, Tesla ha riposto molte speranze sulle vendite della Model 3 sul mercato cinese. "Il mercato automobilistico cinese non è buono in questo momento, con la fiducia dei consumatori a un livello relativamente basso. Questo non è molto positivo per Tesla per massimizzare le vendite locali", ha detto Wu. L'esperto ha anche detto che se la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti peggiorerà, danneggerà gli affari di Tesla nel paese asiatico. Sebbene le vetture siano assemblate in Cina, alcune delle sue parti sono importate dagli Stati Uniti. "Questo alla fine si rifletterà in prezzi più alti sul mercato finale", ha sottolineato Wu.(Cip)