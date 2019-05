Cina-Usa: ex banchiere centrale Dai, improbabile accordo Xi-Trump a margine G-20

- I presidenti di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping e Donald Trump, troveranno “difficile” compiere progressi verso il superamento del conflitto commerciale tra i rispettivi paesi, in occasione del summit dei leader del G-20 in programma il 28 e 29 giugno a Osaka, in Giappone. Lo ha dichiarato Dai Xianglong, presidente della Banca popolare cinese tra il 1995 e il 2002, in occasione di un seminario a Pechino. Dai, che resta un figura influente nei circoli economici della Cina, si è detto convinto che le ostilità commerciali tra le due maggiori potenze del globo siano un problema a lungo termine; Pechino si sarebbe approcciata al problema con uno spirito di equità e cooperazione, mentre gli Usa con “il bullismo e il primato americano”. Secondo l’ex banchiere centrale, riconciliare tali approcci sarà difficile. “Mi aspetto che all’incontro tra i due leader, il mese prossimo, sarà difficile conseguire progressi importanti”, ha detto Dai, che ha anche commentato il recente deprezzamento dello yuan, a suo dire una reazione a breve termine dei mercati al conflitto commerciale in atto. (segue) (Cip)