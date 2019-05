Difesa: Esercito cinese prenderà parte a competizioni militari internazionali

- L'Esercito cinese invierà delegazioni in Russia, Kazakhstan, Bielorussia, India, Iran e altri paesi per partecipare alla "Competizione militare internazionale 2019" a metà agosto, e ospiterà alcune competizioni internazionali in Cina. Lo ha annunciato il portavoce del ministero della Difesa nazionale cinese, Wu Qian. Wu ha sottolineato che negli ultimi anni l'Esercito cinese ha partecipato più volte a competizioni militari internazionali e ha svolto un ruolo attivo nel rafforzare l'amicizia tra l'Esercito cinese e i paesi partecipanti, incrementare gli scambi nel campo della formazione e migliorare l'effettiva capacità di combattimento delle truppe. Inoltre, il portavoce ha annunciato che dal 18 al 27 ottobre 2019, il settimo World Military Games si terrà a Wuhan. Wu ha spiegato che la staffetta della torcia all'incontro sportivo e militare significa "condividere l'amicizia e costruire la pace". Lo slogan della manifestazione sarà: "creare gloria militare e costruire la pace nel mondo". Il Comitato organizzatore dei Giochi militari organizzerà le attività di passaggio delle fiaccole in tutto il paese da agosto a ottobre. Il primo agosto la fiaccola sarà accesa a Nanchang, città natale dell'Esercito popolare di liberazione. (Cip)