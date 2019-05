Infrastrutture: Cina-Russia, collegati due lati del ponte autostradale sul fiume Amur

- I due lati di un ponte autostradale che collega la Cina e la Russia attraverso il fiume Heilongjiang sono stati riuniti oggi. Il ponte lungo 1.284 metri lungo il fiume Heilongjiang, conosciuto in Russia come il fiume Amur, collegherà Heihe, nella provincia nord-orientale cinese di Heilongjiang, con Blagoveshchensk in Russia. (Cip)