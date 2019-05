Cina-Russia: ministero Difesa, scambi militari solidi e di alto livello nel 2019

- Le forze militari cinesi e russe hanno mantenuto scambi approfonditi nel 2019 per celebrare il 70mo anniversario dell'istituzione di legami diplomatici tra i due paesi. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa nazionale, Wu Qian. "Cina e Russia si sono impegnati in scambi di alto livello, formazione e competizioni militari e hanno avuto solide interazioni e collaborazioni in occasioni militari internazionali", ha detto il portavoce. Le Forze armate dei due paesi hanno fornito un contributo positivo alla salvaguardia della pace mondiale e alla stabilità regionale, ha aggiunto Wu. Parlando della manovra navale congiunta all'inizio di questo mese a Tsingtao, nella provincia orientale cinese di Shandong, Wu ha detto che l'esercitazione ha raggiunto un nuovo massimo nel rendere le operazioni navali congiunte Cina-Russia più reali, orientate al combattimento e standardizzate. "Le due marine hanno anche rafforzato le loro capacità di comando congiunto affrontando le minacce alla sicurezza marittima, ha detto Wu. (Cip)