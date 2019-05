Cina: Pechino lancia la più grande nave di ricerca silenziosa del mondo

- La Cina ha lanciato una nuova nave per la ricerca scientifica sull'oceano profondo, il Dongfanghong No. 3, dal cantiere di Shanghai Jiangnan. Lo riferisce la stampa cinese, che spiega che la nave di ricerca sarà utilizzata in una serie di ricerche oceanografiche e collaborerà con altre navi scientifiche per condurre indagini e analisi su aria, acqua e fondo marino. L'imbarcazione misura 103 metri di lunghezza e 18 metri di larghezza, ha un dislocamento di 5.800 tonnellate e una velocità massima di 15 nodi. La nave può viaggiare in autonomia per 60 giorni in mare, per una distanza di 15 mila miglia nautiche mentre trasporta 110 membri dell'equipaggio. La costruzione della nave è iniziata nel 2013 e il tempo impiegato per progettare e costruire una nave da ricerca è di 4-6 anni, molte volte più lungo di quello delle navi commerciali, in quanto richiede un carico di lavoro molto maggiore. La nave è la prima in Cina e la quarta al mondo ad attenersi alle limitazioni del rumore subacqueo più severe del mondo. (Cip)