Giappone: tasso disoccupazione in calo ad aprile

- Il tasso di disoccupazione del Giappone è calato ad aprile al 2,4 per cento, grazie a un generale miglioramento delle condizioni del mercato occupazionale. E’ quanto riferito oggi dal ministero degli Affari interni e delle comunicazioni. Il dato rappresenta una contrazione di 0,1 punti percentuali rispetto a marzo. Il tasso di disoccupazione maschile è calato di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente, al 3,5 per cento; quello femminile è aumentato dello 0,1 per cento al 2,3 per cento. La percentuale della popolazione in età da lavoro tra i 15 i 64 anni che dispone di un impiego è pari al 60,5 per cento, lo 0,4 per cento in più rispetto allo scorso anno. La percentuale degli uomini è dell’84 per cento, e quella delle donne ha segnato un record al 70,6 per cento. (segue) (Git)