Indonesia: indice Pmi manifatturiero ai massimi da nove mesi a maggio (2)

- Il prodotto interno lordo dell’Indonesia è cresciuto de l5,07 per cento su base annua tra gennaio e marzo di quest’anno, secondo i dati ufficiali pubblicati dal governo di quel paese nella giornata di ieri. Il dato segna un rallentamento rispetto al tasso di crescita conseguito il trimestre precedente, dovuto in parte all’effetto negativo sui consumi della campagna precedente le elezioni generali del 17 aprile scorso. La spesa privata, che da sola contribuisce ad oltre la metà del pil indonesiano, ha segnato a sua volta un rallentamento rispetto al periodo ottobre-dicembre, con un tasso di crescita del 5,01 per cento. Gli investimenti stranieri diretti sono calati dello 0,9 per cento rispetto al primo trimestre 2018, a riconferma della tendenza negativa innescata dai dubbi riguardo l’andamento delle politiche economiche del presidente Joko Widodo. (segue) (Fim)