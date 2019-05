Indonesia: indice Pmi manifatturiero ai massimi da nove mesi a maggio (3)

- L’indice dei direttori agli acquisti (Pmi) del settore manifatturiero dell’Indonesia si è collocato a 50,4 punti ad aprile, in calo rispetto ai 51,2 punti del mese di marzo. Il rallentamento, che mantiene comunque l’indice sopra la soglia di equilibrio dei 50 punti, riflette una decelerazione nella crescita dell’output e dei nuovi ordini. Il volume complessivo delle esportazioni, invece, è aumentato per la prima volta da quasi un anno e mezzo a questa parte. Le aziende hanno aumentato le assunzioni e la capacità operativa nel corso del mese appena concluso. Secondo Berbard Aw, principal economist di Ihs Markit, “il rallentamento (dell’indice) potrebbe essere temporaneo”, e il dato relativo ad aprile resta compatibile con una crescita annua del prodotto interno lordo indonesiano appena superiore al 5 per cento. (Fim)