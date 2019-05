Cambogia: premier Hun Sen respinge timori della “trappola del debito” cinese

- Il primo ministro della Cambogia, Hun Sen, ha accantonato ieri i timori legati a una eccessiva dipendenza del suo paese dall’indebitamento con la Cina, affermando che la dipendenza finanziaria da Pechino non mina in alcun modo l’indipendenza e la sovranità di Phnom Penh. Il premier cambogiano è intervenuto alla prima giornata della conferenza Future of Asia, ospitata a Tokyo dal gruppo editoriale “Nikkei”. “La Cambogia può mantenere la sovranità sottoscrivendo al contempo prestiti in accordo con i progetti di cui necessitiamo”, ha affermato Hun Sen. “La Cina rispetta le nostre decisioni in merito all’impiego del credito”, ha aggiunto il primo ministro. “La Cina non ha mai interferito forzandoci a fare questo o quello. Sottoscriviamo prestiti a basso tasso di interesse e con un lungo periodo di grazia (per il saldo)”, ha dichiarato il premier cambogiano. Hun Sen ha aggiunto che il suo paese non si affida alla sola Cina per il credito, ed ha sollecitato la Cina e gli Stati Uniti e unire le loro iniziative regionali: la Nuova via della seta e il concetto di “regione indo-pacifica libera e aperta”. (segue) (Git)