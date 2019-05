Cambogia: premier Hun Sen respinge timori della “trappola del debito” cinese (3)

- La Cina è pronta ad aiutare la Cambogia, nel caso l’Unione europea revochi l’accesso privilegiato al suo mercato. Lo ha dichiarato il primo ministro cambogiano, Hun Sen, che ha anche annunciato che Pechino ha fornito alla Cambogia un piano di assistenza militare da 89 milioni di dollari. Secondo un post pubblicato sul profilo Facebook di Hun Sen, il premier cinese Li Keqiang ha promesso che se l'Ue revocherà i privilegi concessi alla Cambogia in risposta allo stato dei diritti civili in quel paese, la Cina fornirà aiuto. Durante una visita di cinque giorni in Cina, Hun Sen ha partecipato al secondo Forum sulla Nuova via della seta e ha tenuto colloqui bilaterali con il presidente cinese Xi Jinping con il quale ha firmato diversi accordi. (segue) (Git)