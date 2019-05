Imprese: ad Nissan, fusione Fca.Renault non presenta lati troppo negativi

- Nissan non scorge alcun lato negativo a un partenariato con il soggetto che nascerebbe dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles (Fca) e Renault. Lo ha dichiarato ieri l’amministratore delegato della casa automobilistica giapponese, Hiroto Saikawa, che ha concesso così una sorta di implicito endorsement all’operazione da 35 miliardi di dollari. I leader di Nissan, Renault Sa e Mitsubishi Motors si sono riuniti presso il quartier generale di Nissan a Yokohama per un incontro tra i vertici dell’alleanza a tre già programmato in precedenza, che è stato dominato dal tema dell’offerta di fusione rivolta da Fca a Renault. “In generale, non vediamo alcun aspetto negativo in particolare”, ha detto Saikawa ai giornalisti al termine dell’incontro. Il presidente di Mitsubishi, Osamu Masuko, ha dichiarato che i partner giapponesi di Renault non sono stati lasciati all’oscuro da quest’ultima e da Fca dei piani per la possibile fusione. (segue) (Git)