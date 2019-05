Imprese: ad Nissan, fusione Fca.Renault non presenta lati troppo negativi (2)

- La proposta di fusione rivolta da Fiat Chrysler Automobiles (Fca) a Renault Sa, ha aperto nuove prospettive nello scontro di potere all’interno dell’alleanza tra l’azienda francese e i suoi partner giapponesi, Nissan Motor e Mitsubishi Motors. Nissan, uscita assai indebolita dall’arresto del suo ex presidente Carlos Ghosn in Giappone, lo scorso novembre, ha risposto allo scenario della fusione con cautela: l’azienda, ancora impegnata a ridefinire la struttura del proprio management, nei mesi scorsi ha mancato gli obiettivi di vendite, ed ha ridimensionato i propri piani di crescita per i prossimi anni. L’uscita di scena di Ghosn ha allontanato per ora la prospettiva della fusione tra Renault e Nissan, che consegnerebbe l’importante casa automobilistica giapponese al controllo strategico francese; Nissan resta però in una situazione di subalternità a Renault, che detiene il 43,3 per cento delle azioni della prima con diritto di voto. Una fusione tra il gruppo francese e Fca potrebbe forse ridimensionare il peso di Parigi all’interno dell’alleanza; un asse tra Nissan e il gruppo italo-statunitense Fca sarebbe utile anche al governo giapponese, impegnato in dure trattative commerciali con gli Stati Uniti, e incalzato dal presidente Donald Trump ad aumentare gli investimenti negli Usa, e a riequilibrare la bilancia degli scambi tra i due paesi. (segue) (Git)