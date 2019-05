Imprese: ad Nissan, fusione Fca.Renault non presenta lati troppo negativi (3)

- Il presidente ad interim e ad di Nissan Motor, Hiroto Saikawa, ha commentato già ieri l’ipotesi di una fusione tra Fca e Renault, dichiarando che la casa automobilistica giapponese è aperta in linea di principio a discussioni che possano rafforzare l’alleanza con Renault: “Sono aperto a qualunque discussione lungimirante per il rafforzamento dell’alleanza”, ha detto Saikawa, che però ha mantenuto la massima cautela, rifiutando di commentare qualunque dettaglio riguardo l’ipotetica fusione circolato negli ultimi giorni. Nissan, ha detto Saikawa, non intende assumere posizioni sulla base di “supposizioni”. L’ad di Nissan ha ricordato che l’incontro di questa settimana a Yokohama renderà possibile “scambiarsi opinioni apertamente, e intavolare un dialogo costruttivo”. (segue) (Git)