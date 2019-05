Imprese: ad Nissan, fusione Fca.Renault non presenta lati troppo negativi (4)

- Saikawa ha anche rifiutato di precisare se la proposta di fusione tra Fca e Renault gli sia stata notificata formalmente dai diretti interessati: “Non posso dirvelo, ma lo farò quando mi sarà possibile”, ha cripticamente replicato il manager giapponese. Una fusione tra Fca e Renault darebbe vita a un colosso globale dell’automobile, con vendite annue nell’ordine di 15 milioni di autovetture, contando anche quelle delle due aziende francesi alleate di Renault. E’ chiaro però che all’interno di tale colosso aziendale, che nel suo settore sarebbe paragonabile solamente a Toyota e Volkswagen, il peso delle case giapponesi sarebbe proporzionalmente ancora inferiore. La priorità di Nissan e Mitsubishi, così come quella del governo giapponese, è però un ridimensionamento del peso strategico esercitato sull’alleanza dallo Stato francese, tramite la sua quota del 15 per cento in Renault. La fusione tra quest’ultima azienda e Fiat Chrysler consentirebbe forse di spostare il baricentro decisionale verso gli Stati Uniti, a beneficio delle esigenze geostrategiche di Tokyo. (segue) (Git)