Imprese: ad Nissan, fusione Fca.Renault non presenta lati troppo negativi (5)

- I vertici di Nissan sono restii ad esprimersi, ma l’auspicio – espresso anche da diverse tra le principali testate giornalistiche giapponesi – è che l’entrata in scena del gruppo italo-statunitense Fca fornisca la leva necessaria ottenere un riequilibrio dell’alleanza coi francesi. Ad oggi Nissan detiene una partecipazione del 15 per cento in Renault, ma senza diritto di voto; l’accordo che fa da base all’alleanza tripartita consente a Nissan di aumentare discrezionalmente la propria quota di partecipazione al gruppo francese, in caso di interferenze ai propri interessi da parte dello Stato francese o di altre entità. L’aumento della quota di Nissan sino al 25 per cento comporterebbe, sulla base della legislazione giapponese, la perdita da parte di Renault del diritto di voto garantitole dalla propria partecipazione del 43,3 per cento in Nissan. Non è ancora chiaro come una eventuale fusione tra Fca e Renault influenzerebbe questi meccanismi, e se tale prospettiva potrebbe minare i diritti garantiti a Nissan nel contesto dell’alleanza. La cautela di Nissan si spiega con queste incognite, ma la situazione della casa giapponese rischia già oggi di condannarla al progressivo assorbimento da parte dei francesi. (segue) (Git)