Imprese: ad Nissan, fusione Fca.Renault non presenta lati troppo negativi (6)

- Nissan, ancora impegnata a ridefinire i propri indirizzi strategici e le proprie strutture manageriali dopo l’uscita di scena dell’ex presidente Ghosn, versa in una situazione di vulnerabilità Durante lo scorso anno fiscale, l’azienda ha conseguito un utile inferiore al partner francese Renault per la prima volta in un decennio. L’utile operativo di Nissan è crollato del 45 per cento a 318,2 miliardi di yen (2,91 miliardi di dollari) nel corso di un anno segnato dall’arresto dell’ex presidente dell’azienda, e dallo scontro di potere all’interno dell’alleanza che include anche il partner minoritario Mitsubishi Motors. Nel 2018 Renault ha conseguito invece un utile operativo di 3,61 miliardi di euro (4,06 miliardi di dollari). Nissan ha registrato lo scorso anno anche il margine operativo più basso tra le tre aziende: 2,7 per cento, contro il 6,3 per cento di Renault e il 4,4 per cento di Mitsubishi. In assenza di vere novità sul fronte dell’offerta di modelli, le prospettive di una rapida uscita dalla situazione di debolezza in cui versa Nissan appaiono remote. L’azienda ha segnalato una riduzione dei dividendi per la prima volta in 10 anni, a 40 yen per azione contro i 57 yen dello scorso anno. (segue) (Git)