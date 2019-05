Imprese: ad Nissan, fusione Fca.Renault non presenta lati troppo negativi (11)

- Una eventuale alleanza con Renault permetterebbe a Fiat-Chrysler di finanziare gli investimenti per lo sviluppo delle auto elettriche, e di penetrare più profondamente nel mercato asiatico attraverso un avvicinamento a Nissan e Mitsubishi. In Italia l’annuncio di un possibile partenariato tra Fca e Renault è stata accolta positivamente. I sindacati, però, temono che un simile progetto possa avere degli effetti negativi sui posti di lavoro. Dalla morte dell’amministratore delegato, Sergio Marchionne, Fca ha lanciato un nuovo piano strategico, che per il momento non ha portato a nessuna operazione importante. (Git)