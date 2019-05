Giappone: output industriale in aumento ad aprile (7)

- Le elezioni per il rinnovo parziale della Camera alta della Dieta giapponese si terranno il prossimo 28 luglio. Il voto testerà la forza politica del premier Abe, che lo scorso anno ha riconfermato la propria leadership sul Partito liberaldemocratico. Alle elezioni di fine luglio verrà rinnovata la metà dei 242 seggi della Camera alta, i cui membri esercitano un mandato di sei anni. Assieme al suo partito, Abe ha vinto cinque elezioni nazionali consecutive dalla fine del 2012: tre alla Camera bassa, e due alla Camera alta. Una vittoria convincente il prossimo luglio farebbe di Abe il premier politicamente più longevo del Giappone post-bellico. Il voto è anche essenziale per concretizzare l'ambizione di Abe di riformare la Costituzione pacifista del Giappone per la prima volta dall'adozione della Carta, nel 1946. (Git)