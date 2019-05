Usmca: stampa, Trump potrebbe accelerare processo di ratifica del Congresso sfidando i Democratici (2)

- Presentando il rapporto al Congresso, la Casa Bianca metterà spalle a muro i Democratici, non consentendo ai legislatori di ritardare il processo e potendo così spingere per un voto rapido. Il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence ha dichiarato oggi da Ottawa di stare lavorando per arrivare alla ratifica del trattato commerciale Usmca da parte del Congresso Usa questa estate. “Abbiamo la possibilità storica di rafforzare i legami economici tra i nostri due paesi con l’approvazione dell’Usmca”, ha detto Pence parlando alla stampa a seguito del suo incontro con il primo ministro canadese Justin Trudeau. “Voglio garantirvi che stiamo facendo sforzi energici per ottenere l'approvazione attraverso il Congresso degli Stati Uniti quest'estate", ha dichiarato. (Was)