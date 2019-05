Governo: Salvini, ministri M5s in bilico? Non per mia richiesta. Su rifiuti basta no

- Cinque ministri dei 5 Stelle in bilico? “No, non per mia richiesta”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, rispondendo nel corso dell'intervista a “Diritto e Rovescio”, su Rete4 al conduttore Paolo Del Debbio che faceva scorrere le immagini dei ministri Trenta, Toninelli, Grillo, Costa e Tria. "Mi aspetto una marcia in più da tutto il governo - ha affermato Salvini - Mi aspetto dal ministro dell’Ambiente che sui rifiuti si ragioni in maniera europea, positiva. In tutti i paesi europei, soprattutto nord europei, quelli puliti e civili, che ci tengono all’ambiente i rifluiti sono una ricchezza - ha detto citando il termovalorizzatore di Copenaghen - Siamo l’unico paese europeo che paga per mandare rifiuti in Olanda, Francia, Germania. Un paese civile i rifiuti li fa diventare ricchezza. Un paese incivile come il nostro li mette sotto terra o li manda all’estero spendendo dei soldi".(Rin)