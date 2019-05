Libia: Haftar arriva a Mosca, previsto incontro con Putin

- Il generale libico Khalifa Haftar, capo dell'Esercito nazionale libico (Lna), è arrivato questa sera nella capitale russa, Mosca, in visita per incontrare il presidente Vladimir Putin e alcuni funzionari russi. "La visita si inserisce nel quadro del coordinamento russo-libico per combattere il terrorismo, sostenere la stabilità della Libia e rafforzare le già forti relazioni libico-russe", ha detto ad "Agenzia Nova" Mohamed al-Fakhri, un comandante della Lna a Bengasi. "Haftar e il presidente Putin discuteranno della situazione in Libia, in particolare della sicurezza e degli sviluppi sul campo nelle operazioni a Tripoli contro i gruppi estremisti che minacciano la pace e la sicurezza internazionali", ha detto al-Fakhri. (Lit)