Usa: stampa, centinaia di minori detenuti nelle strutture di frontiera oltre termini legali

- Molti dei quasi 2.000 bambini migranti non accompagnati detenuti in strutture sovraffollate da parte della polizia di frontiera degli Stati Uniti sono stati oltre i limiti di tempo legalmente consentiti. E' quanto emerge dai nuovi dati governativi ottenuti dal quotidiano “Washington Post”. La legge federale e le ordinanze del tribunale richiedono che i bambini in custodia della polizia di frontiera siano trasferiti in rifugi più ospitali non più di 72 ore dopo essere stati arrestati. Ma alcuni minori non accompagnati trascorrono più di una settimana nelle stazioni di pattuglia e nei centri di smistamento, secondo due funzionari 'dell'Ufficio federale delle dogane e della protezione delle frontiere (Cbp) e due altri funzionari governativi che hanno parlato sotto anonimato per discutere dei dati. Un funzionario del governo ha detto che circa la metà dei bambini detenuti - 1.000 - sono stati con la Border Patrol per più di 72 ore, e un altro ufficiale ha detto che più di 250 bambini di età pari o inferiore a 12 sono stati tenuti in custodia per una media di sei giorni. (Was)