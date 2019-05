Kosovo-Serbia: dipendente russo della missione Unmik trasferito a Belgrado

- Mikhail Krasnoshchekov, il dipendente russo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik), fermato e poi rilasciato in Kosovo dopo l'operazione delle forze speciali di polizia nel nord del paese si trova a Belgrado per le cure mediche. A rivelarlo è l'ambasciata russa in Serbia all’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”. "Sì, è stato portato", ha confermato l’ambasciata. Oggi l'ambasciata russa a Belgrado ha chiarito che Krasnoshchekov ha lasciato il Kosovo, dove era ricoverato presso l'ospedale di Mitrovica dove era ricoverato per le ferite riportate nel corso dell'operazione. (segue) (Rum)