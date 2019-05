Usmca: stampa, Trump potrebbe accelerare processo di ratifica del Congresso sfidando i Democratici

- La Casa Bianca prevede di avviare oggi, 30 maggio, un processo che consentirebbe al presidente Donald Trump di presentare al Congresso l'accordo commerciale Usmca (United States-Mexico-Canada Agreement) entro 30 giorni. Lo scrive il quotidiano “Washington Post” citando tre persone informate sulla questione. La decisione di inviare al Congresso la bozza di "Dichiarazione di azione amministrativa" rappresenta un'accelerazione da parte del presidente Trump affinché il Congresso riveda l'accordo che andrà a sostituire il vecchio Trattato di libero scambio del Nord America (Nafta) del 1994, ma accresce le tensioni con i Democratici che hanno chiesto più tempo per rivedere l'accordo e proporre cambiamenti. La speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, aveva messo in guardia direttamente il Rappresentante del commercio Usa, Robert Lighthizer, per non inviare l'accordo fino a quando i Democratici non avessero deciso come procedere. (segue) (Was)