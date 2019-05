Usa: vicepresidente Fed, possibile taglio dei tassi se crescita rallenta (2)

- Allo stato attuale, il vicepresidente ha indicato che la politica è appropriata in quanto la disoccupazione rimane bassa, l’inflazione attorno all’obiettivo del 2 per cento della Fed e i tassi sono prossimi a quelli che la Banca centrale considera neutrali, ovvero né restrittivi né stimolanti. Dopo i quattro aumenti del 2018 e i tre del 2017, la Banca centrale statunitense ha lasciato invariato il costo del denaro, durante l'ultima riunione di marzo, tra 2,25 per cento e 2,50 per cento. (Was)