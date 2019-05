Tav: Salvini, no ideologico non esiste, voto domenica è stato per il sì

- Sulla Tav per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non può esistere un no pregiudiziale. Lo ha detto parlando a "Diritto e Rovescio" su Rete 4. "Siamo in democrazia, si è votato in Piemonte domenica e anche nei paesi luoghi simbolo della Tav. E ha vinto la Lega: i cittadini anche in quella valle hanno premiato la Lega, in Piemonte hanno dato il 37 per cento alla Lega e da domenica governa il centrodestra e i partiti favorevole alla Tav hanno preso l’85 dei voti - ha affermato il ministro - Se a questo aggiungiamo che stiamo lavorando perché dall’Europa aumentino i finanziamenti per terminare l’opera di altri centinaia di milioni di euro, i responsabili stanno rivendendo il progetto per ridurre l’impatto ambientale e risparmiare dei soldi rispetto alle mega strutture precedenti, ora se arriveremo a un punto in cui costerà la stessa e identica cifra finire l’opera e far passare treni moderni e non inquinanti o spendere la stessa cifra per riempire il buco sotto la montagna, un amministratore o un padre di famiglia cosa fa? Fa passere il treno o riempie il buco sotto la montagna? Mi sembra evidente che sia un diritto degli italiani essere collegati al resto dell’Europa. Poi uno può esser contrario ma quello che no accetto è che si mettano le amni addosso alla Polizia e ai Carabinieri". Quanto al contratto di governo, continua il leader della Lega, "dice che il progetto doveva esser rivisto, ed è stato rivisto, si risparmiano miliardi di euro sulle vecchie opere faraoniche previste in passato, si può ridurre l’impatto ambientale nei paesi attraversati, si possono chiedere più soldi all’Europa: se ci sono tutta questa serie di sì non esiste dire un no pregiudiziale. Non si può dire solo no: io penso che il voto di domenica sia un voto per il sì".(Rin)