Governo: Salvini, se si lavora vado avanti, altrimenti non tirerò a campare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’unica cosa che non farò è tirare a campare. Se riesco a fare le cose, sto qua e faccio le cose, se ho l’impressione che mi si faccia perdere tempo non sto qua a scaldare la poltrona e a perdere tempo". Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intervenendo a “Diritto e Rovescio”, su Rete 4. "Molti mi dicono vai a votare subito che ti conviene, hai preso il 34 per cento se vai a votare adesso sai quanti parlamentari della lega eleggi. No, perché io ho chiesto il voto per l’Europa, non per andare a votare in Italia. Sicuramente - ha sottolineato il ministro - mi aspetto dai 5 Stelle, che ho visto hanno riconfermato Di Maio e va bene così c’è qualcuno che comanda, mi aspetto una posizione costruttiva e ragionevole come nei primi 9 mesi di governo. Poi nell’ultimo periodo, non so perchè, sono iniziati i problemi, i bisticci, le minacce, e tangentopoli, medievale, razzista, non dire stronzate. Ecco, io spero che finite le elezioni si torni tutti più tranquilli educati a lavorare. Se si lavora bene vado avanti quattro anni non mi interessa eleggere più parlamentari della Lega, ma fare le cose. Ma se no all’autonoma, no alla Tav, no al decreto sicurezza…. Con i no non si va da nessuna parte”.(Rin)