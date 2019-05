M5s: Salvini, Di Battista dice che devono insultare me e la Lega, prenda il motorino e si giri il mondo

- Se Di Battista “dice che i 5 Stelle deve passare il tempo a insultare Salvini e la Lega …. Ci pagano per fare i ministri e risolvere i problemi, non per insultare il prossimo. Che prenda il motorino e si giri il mondo in motorino”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intervenendo a “Diritto e Rovescio” su Rete 4. (Rin)