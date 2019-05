Usa: governatore democratico della Louisiana firma legge che vieta l'aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- John Bel Edwards, governatore democratico della Louisiana, negli Stati Uniti, ha firmato oggi un disegno di legge che vieta alle donne di abortire una volta rilevato il battito cardiaco del feto. L'unica eccezione possibile è se la salute della madre è a rischio. La mossa del governatore, che lo pone esattamente in linea con i leader di altri Stati conservatori del Sud, ha irritato i membri del proprio partito. Con la sua firma, Edwards, di fede cattolica, ha di fatto reso la Louisiana il quinto Stato che ha emanato una legge che vieta l'aborto dopo poche settimane di gravidanza (tra la sesta e l'ottava settimana), unendosi al Mississippi, Kentucky, Ohio, Georgia e Alabama. La legge della Louisiana non contiene eccezioni per le gravidanze da stupro o incesto. (Was)