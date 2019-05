Usa-Messico: stampa, Casa Bianca minaccia nuove tariffe se governo messicano non scoraggerà immigrazione

- Gli Stati Uniti sono pronti ad imporre nuove tariffe contro il Messico se questo non si impegna ad intraprendere azioni concrete per scoraggiare l'immigrazione verso gli Usa. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Washington Post”, che cita tre funzionari dell'amministrazione, il presidente Donald Trump sta pianificando di annunciare domani, 31 maggio, che la sua amministrazione imporrà nuove tariffe sul Messico se il paese non farà di più per frenare gli immigrati in cerca di asilo diretti negli Stati Uniti. Secondo il “Wp”, assistenti della Casa Bianca starebbero cercando di dissuadere Trump per evitare ulteriori danni al mercato finanziario e bloccare il processo di ratifica dell'accordo commerciale tra Usa-Messico-Canada (Usmca). Un numero crescente di migranti provenienti dall'America Centrale è arrivato al confine con il Messico negli ultimi mesi. Trump ha definito l'ondata di arrivi una vera crisi e ha annunciato un'emergenza nazionale a febbraio per ottenere fondi per costruire un muro di confine. (Was)