Usa: giudice respinge richiesta dell'amministrazione Trump di iniziare costruzione muro di confine (2)

- La scorsa settimana Gilliam ha emesso una sentenza che blocca una parte del piano dell'amministrazione Trump per convogliare i fondi federali verso la costruzione di un muro sul confine tra Stati Uniti e Messico. Il presidente Trump ha dichiarato un'emergenza nazionale a febbraio per iniziare il processo di trasferimento dei fondi dal dipartimento della Difesa e da altre agenzie. La decisione del giudice Gilliam blocca in modo specifico il "reprogamming" di 1 miliardo di dollari dai fondi per il personale dell'Esercito destinato per progetti sulla realizzazione del muro a Yuma, in Arizona e a El Paso, in Texas. La causa è stata presentata dalla Southern Border Communities Coalition, un gruppo di attivisti nella regione di confine che lavorano con l'American Civil Liberties Union, sostenendo che i progetti erano illegali a causa della modalità di approvvigionamento del finanziamento. (Was)