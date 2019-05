Canada-Filippine: caso rifiuti, nave cargo pronta per trasportare container a Vancouver

- Una nave mercantile è arrivata ieri, 30 maggio, nelle Filippine per trasportare in Canada 69 contenitori pieni di rifiuti spediti illegalmente nel paese asiatico. L'amministratore del porto di filippino di Subic, Wilma Eisma, ha dichiarato che la procedura di trasferimento della spazzatura sulla MV Bavaria è iniziato giovedì sera e che al termine partirà per Vancouver. Il segretario agli Esteri filippino, Teddy Locsin, ha pubblicato video e foto sul suo account Twitter che mostra i container che vengono caricati su MV Bavaria. La nave potrebbe partire entro poche ore. Il Canada ha precedentemente affermato che prevede l'arrivo dei rifiuti entro la fine di giugno. I funzionari canadesi dell'ambasciata di Manila stanno monitorando il carico. (segue) (Res)